Rayados: Javier Aguirre consideró victoria sobre Cruz Azul como punto de inflexión en la confianza

Rayados se ha transformado desde que jugó con Cruz Azul la semana pasada. Javier Aguirre, entrenador de Monterrey, considera que el punto de inflexión del equipo regiomontano surgió tras vencer a La Máquina, obteniendo la regularidad que estuvo buscando.

“Un triunfo te da confianza, te permite trabajar mejor, te reafirma conceptos, hemos trabajado con una idea futbolística. A veces sale bien, a veces no. Lo que sí he encontrado una regularidad que no tenía, el equipo tenía picos de rendimiento y más allá del resultado que no nos puede hacer ver la realidad. Si Toluca nos hacía dos goles, hubiera sido justo. El equipo no se descompone. De Tijuana para acá ele quipo ha sido más regular.

“Habría varios factores, quizás la confianza que nos dio el partido del jueves en el Azteca, encontramos la portería pronto, nos sentimos bien en el juego, fuimos inteligentes. El equipo necesitaba un parteaguas de un equipo irregular que daba 20 minutos buenos a un equipo que comenzó a creer en sí mismo y ese fue el punto de inflexión”, explicó en conferencia.

Con respecto al partido contra Toluca, el ‘Vasco’ se deshizo en elogios para los Diablos Rojos, en donde destacó a Rubens Sambueza, a quien considera es el mejor futbolista de todo el balompié mexicano.

“Hoy tuvimos fortuna, Toluca es un equipo muy difícil, le hizo tres a Tigres y tres a Toluca. Me encanta Rubens, para mi es el mejor jugador de la Liga mexicana, hace goles, asisten hace todo bien, es un lujo enfrentarlo”, puntualizó.

Con respecto a la intensa carga de partidos, Aguirre aseguró que está atravesando una parte complicada del calendario, en donde hasta el momento han salido bien librados y ahora deben enfocarse en Santos.

“No me gusta quejarme, sino señalar hechos concretos, acepto que el calendario nos está apretando. Los rivales han sido demasiado fuertes, seguiditos, pero hay que ir a Torreón a buscar este rendimiento que estamos teniendo”, concluyó.