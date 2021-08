Aguirre tras gris empate de Rayados: 'No estamos jugando bien, no somos regulares'

Javier Aguirre terminó muy molesto, pues Monterrey dejó escapar el triunfo ante Tijuana, no es la primera vez que deja puntos en el camino en este Apertura 2021.

“Estamos dejando ir puntos importantes, no estamos jugando bien. No tenemos el mismo ritmo los 90 minutos, atribuible algo está pasando desde luego estamos ahí, tenemos lapsos buenos competimos pero no es suficiente”, mencionó.

El Vasco cree que los Rayados jugaron bastante bien en el primer tiempo, pero no lograron mantener el ritmo, situación que aprovecharon muy bien los Xolos.

“El equipo defendió y atacó bien, pero después no estuvimos. El rival fue superior, tuvo mucho ímpetu, nos ganaron las espaldas, los duelos individuales. No está costando”, agregó.

Javier Aguirre dijo que “hay una irregularidad emocional” y que les urge ganar, pues Monterrey empató ante Cruz Azul, Chivas y ahora frente a Tijuana.

“Es cierto que no somos regulares. Hacemos minutos buenos y luego nos apagamos. Está en nosotros, no es el rival. Nos equivocamos en pases sencillos o nos desanimamos”, finalizó.

