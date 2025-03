Faitelson arremete contra directiva de Rayados: “Monterrey no necesita a Demichelis"

No es un secreto que los Rayados no han cumplido con la expectativa de los aficionados sobre la cancha y muchos señalan a Martín Demichelis como el culpable por los pobres resultados.

A esta presión de los aficionados se ha sumado David Faitelson quien no ha dudado en señalar a la directiva y su déficit en la toma de decisiones para darle las gracias al estratega argentino.

“Me sorprende mucho la falta de capacidad de la directiva de Rayados para tomar decisiones. Cuando una cosa no va, no va, punto. Demichelis no es el entrenador que hoy necesita este Monterrey…”, sentenció a través de su cuenta de X.

Me sorprende mucho la falta de capacidad de la directiva de Rayados para tomar decisiones.

Cuando una cosa no va, no va, punto.

Rayados en el Clausura 2025

Los Rayados quienes terminaron como subcampeones de la mano de Martín Demichelis en esta ocasión y tras 13 partidos del torneo ha dejado números muy por debajo de las expectativas.

La derrota ante el colero general los Xolos de Tijuana por 2-1 en el Gigante de Acero ha provocado que se quede al límite de la zona del Play-In con 19 unidades se ubican en el noveno puesto.

Próximo partido

Los Rayados recibirán a las Chivas en casa ya con la presencia de Sergio Ramos quien cumplió su sanción tras una jugada donde lanzó una patada sobre Guillermo Martínez en la Jornada 12.

