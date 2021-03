Rayados: Chupete Suazo, feliz de que Funes Mori lo supere como máximo goleador

Rogelio Funes Mori está muy cerca de superar a Humberto Suazo como máximo goleador de Monterrey, por lo que el delantero chileno se dijo feliz y aseguró que no es envidioso con su récord.

“La verdad muy contento, no cualquiera hace esa cantidad de goles en un club, Rogelio Funes Mori es un extraordinario jugador, la gente creo que ha sido muy injusta con él, tener la posibilidad de ser el número 1 no cualquiera lo hace.

“Para nada soy envidioso. No es fácil marcar tantos goles y Rogelio ha sido especular. Me siento satisfecho por lograr esa marca, y que Rogelio hoy en día pueda romper esa marca, ser el número uno, se lo merece”, mencionó para TUDN.

De igual forma, el Chupete agregó que a veces la gente es muy injusta con los delanteros, pues a veces no ven el esfuerzo que se hace.

“La gente es muy injusta porque se basa mucho en los goles que puede hacer uno, pero no ve el movimiento que hace, el esfuerzo que hace, la habilitación que hace, son muchas cosas y de repente la gente se equivoca al decir que es malo porque no hizo un gol, ha pasado muchas veces que tú juegas muy bien no haces un gol y eres malo, pero a veces juegas mal y haces un gol y eres la figura del partido y es como extraño eso", añadió.

