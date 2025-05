Nicolás Larcamón mostró su frustración tras la eliminación de Necaxa: “Sí hablamos nos sancionan”

En una conferencia cargada de emociones tras la eliminación de Necaxa ante Tigres en los Cuartos de Final de la Liga MX, Nicolás Larcamón, técnico de los Rayos, expresó su frustración por el arbitraje y su orgullo por el torneo de su equipo. El empate agónico de Tigres, validado por el VAR en el 90+8, desató críticas de los aficionados, que calificaron el resultado como un 'robo', un tema que Larcamón abordó con cautela pero con evidente indignación.

Sobre el arbitraje, Larcamón fue claro, aunque evitó profundizar para no arriesgar sanciones: “Siento que en este momento los que tiene que hablar son ustedes, que defiendan esto, nosotros hablamos y nos sancionan, me siento orgulloso por mis jugadores”. Su tono reflejaba una mezcla de impotencia y prudencia ante lo que consideró injusto.

El estratega destacó el recorrido de Necaxa, un equipo que, según él, superó expectativas: “Siento una enorme admiración a un grupo que a inicios de torneo creían que solamente iba a competir por no pagar una multa y han sido merecedores de más”. Resaltó la humildad y propuesta de sus jugadores, afirmando: “Que levanten la frente, estos chicos mostraron que no siempre dependes de excusas sino todo lo contrario, fuimos por todo y construimos un recorrido ejemplar por la propuesta y humildad”.

Terminó caliente

La tensión llegó cuando un periodista le preguntó: “¿Qué le falta a tus equipos para dar ese siguiente paso?”. La pregunta tocó una fibra sensible, pues visiblemente molesto, Larcamón respondió: “¿Qué les falta a mis equipos para qué? Con Puebla jugamos semifinales, cuatro Liguillas con Puebla. Con León fuimos campeones. Si quieres venderme como el perdedor de Liguillas dale, estoy caliente, indignado es la palabra”. Su reacción dejó claro que considera su trayectoria exitosa, con logros como el título de Concacaf con León.

Camino ejemplar

A pesar de la eliminación, Larcamón defendió el desempeño de Necaxa, insistiendo en que fueron superiores en los 180 minutos: “Estoy muy caliente y me duele porque que mis jugadores eran merecedores de estar en una semifinal, porque en 180 minutos fuimos superiores”. Sin embargo, lamentó no haber capitalizado el primer tiempo en Aguascalientes, que pudo haber cambiado el desenlace.

El técnico también elogió el potencial de sus jugadores, subrayando su capacidad para competir contra equipos de mayor jerarquía: “Soy consciente que hay muchos jugadores de los que para mí hasta el momento alcanzaron su talento y jerarquía, son varios que tienen un nivel y potencial más que suficiente para plantarse y hacer el juego que hicieron”. Destacó a Emilio Lara, mencionando que tiene nivel “europeo”.

Finalmente, Larcamón cerró con un mensaje de orgullo y resiliencia: “Fuera de eso no me voy a permitir jamás que me tiña el orgullo de este recorrido y como hoy termina siendo esta conclusión de un recorrido que merecía más a través de la justicia deportiva, pero me quedo con eso”. Aunque la eliminación dejó un sabor amargo, el técnico dejó claro que el camino de Necaxa en el Clausura 2025 fue ejemplar, y su indignación por el arbitraje no eclipsará el mérito de sus jugadores.

