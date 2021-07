Pablo Aguilar: 'Cruz Azul tiene que volver a ser el equipo humilde del torneo pasado'

Cruz Azul buscará obtener sus primeros puntos del torneo en casa de Santos Laguna, pero antes de ello es necesario hacer un cambio de mentalidad, así lo indicó Pablo Aguilar, quien reconoció que el equipo careció de humildad en el debut ante Mazatlán.

“Voy a la mentalidad, sinceramente no entramos con el mismo hambre en ese partido del debut, tenemos que volver a ser ese equipo humilde como veníamos siendo en el torneo pasado, sabíamos que podía pasar lo que pasó y estamos muy mentalizados en lo que tenemos que hacer, el equipo va encararlo de muy buena manera el domingo”, mencionó Pablo Aguilar en conferencia de prensa.

“A mí no me gustó el partido que hicimos, no corríamos cuando debíamos, queríamos hacer cosas de más, si teníamos que confiar en el compañero no lo hacíamos como el torneo anterior y la verdad es eso, volver a ser un equipo humilde porque sabemos que a nosotros ningún equipo nos va a regalar nada y nosotros también debemos hacer eso”, explicó.

A pesar de las múltiples bajas del equipo cementero para el domingo, el central paraguayo lo asumió como una ventana de oportunidad para que todos aquellos que no son titulares indiscutibles puedan ganarse un lugar.

“Nosotros la verdad estamos más tranquilos, solamente nos preparamos para el domingo. No podemos ocultar que nos faltan jugadores, pero confiamos en el grupo que está, yo pienso que es una oportunidad de mostrarse y ganarse un lugar para los que no juegan tanto y para demostrar que el equipo está para grandes cosas sin importar que esté quien esté “, agregó Aguilar.

Sobre lo que será su último año en Cruz Azul y la gran cantidad de títulos en disputa para el club, Aguilar se dice consciente de la gloria que pueden alcanzar en este semestre, para el cual se prepararon de forma impecable.

“Cada cosa que hagamos quedará en la historia de nosotros, estoy contento de seguir aquí, era lo que pretendía yo y bueno, con ganas renovadas, trabajamos bastante bien en pretemporada, que ya hacía falta una buena pretemporada y no hay excusas, tenemos que escribir una nueva historia y estamos con la misma ilusión de cuando llegue acá”, finalizó.

