Chispa Velarde: ‘No debemos ver el tema económico, Pumas tiene otra ideología’

Pumas no se intimidará por las fuertes inversiones de otros clubes. El nuevo jugador de los felinos, Efraín Velarde, aseguró que el conjunto auriazul tiene una ideología distinta, por lo que deben hacerse fuertes como plantel para competir por el título.

“Pumas tiene otra ideología, otra forma de competir. Hoy en día se ha disparado mucho el tema económico y es algo que no debemos voltear a ver, pero en la cancha seremos once contra once. Con los recursos y fortalezas que podamos llegar a tener.

“El equipo demostró el semestre pasado al llegar a la Final y esa es la visión que debemos pensar todos, no pensar en la parte económica. Los equipos que tienen esa posibilidad de tener plantillas con muchos nombres, pero no nos debe de importar ni preocupar. Saber que Pumas debe ser fuerte en casa y obtener los mejores resultados”, detalló el lateral en conferencia.

El ‘Chispa’ consideró como “un sueño” el volver al equipo que le brindó su primera oportunidad como futbolista profesional, por lo que desea colaborar a conseguir un nuevo título para el club.

“Realmente para mi regresar es un sueño, no todos tenemos esa posibilidad. Esta es mi casa, viví 16 años en esta institución, me tocó inaugurar la cantera y me siento con la misma ilusión. Con muchas ganas de trascender, de aportar mi experiencia y granito de arena.

“Vengo a competir y trabajar, tratar de transmitirle a mis compañeros lo que significa Pumas. Me encantaría conseguir la quinta estrella de mi parte, la octava para la institución. Venimos a trabajar con mucha ilusión”, concluyó.