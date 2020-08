Conejo Pérez: ¿Qué le faltó a la carrera del exportero?

A pesar de haber tenido una destacable trayectoria dentro de la Liga MX, defendiendo la camiseta de seis equipos diferentes, y haber jugado en dos Copas del Mundo, la oportunidad de jugar en Europa fue algo que quedó pendiente en la larga carrera de Óscar Pérez. El Conejo reconoció que fue una espina que quedó clavada para él.

“Nunca tuve esa oportunidad, pero me habría encantado. Nunca se dio, pero ni modo así es esto”, lamentó el exarquero.

Sin embargo, pudo alcanzar todas las metas que se propuso durante su etapa como jugador sin que faltara algo que no pudiera cumplir.

“Creo que no faltó nada, estoy muy contento y satisfecho con lo que viví y lo disfruté mucho. Estoy feliz por todo lo que viví y lo que pasé”, aseguró Pérez.

Uno de los momentos más memorables fue su convocatoria para el Mundial de Corea-Japón 2002, pues aunque ya había formado parte del seleccionado mundialista cuatro años antes, éste era su primer llamado para jugar como titular.

“Todos mis llamados con la Selección lo disfruté mucho, pero sin duda el de Corea Japón fue un Mundial diferente, un Mundial importante para mí porque era una meta que yo me había propuesto, el buscar jugar un Mundial. Tuvimos un gran partido contra Italia; como todo, también tiene la otra cara de la moneda como fue contra Estados Unidos, pero todo es parte de la vida y lo que me tocó vivir”, recordó el Conejo.

Aunque enfrentó a grandes rivales durante 26 años, el exportero recordó que particularmente fue 'cliente' de Víctor Ruiz, ya que constantemente le marcaba goles de tiro libre.

“Me tocaron muchos muy complicados, pero recuerdo que Víctor Ruiz me hacía goles de tiro libre. Me hizo como tres o cuatro tiros libres consecutivos y era para sufrir; es el que se me viene a la mente, pero seguramente debe haber otros. Sabemos de la calidad y de la pegada que tenía Víctor”, comentó el ex jugador.