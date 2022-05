Flaco Tena hizo menos al Conejo Pérez: 'Nunca serás titular en Cruz Azul'

Oscar Pérez es considerado una leyenda en el arco de Cruz Azul, y es que el Conejo fue parte fundamental de la institución por muchos años. Sin embargo, el ahora entrenador de porteros de la Máquina no la tuvo fácil en su momento, pues reveló que fue minimizado por Luis Fernando Tena.

En entrevista con Antonio de Valdés, el exguardameta mundialista recordó la ocasión en la que tuvo diferencias con el estratega mexicano, asegurando que lo veía como un jugador que no entrenaba con seriedad.

"Con Luis Fernando como entrenador me tocaron dos etapas. En la primera se tuvo que ir y antes de hacerlo él me dijo 'Nunca vas a ser titular aquí porque no eres serio, debes trabajar más y ser más responsable'. Yo se lo agradezco porque por algo me lo dijo. Tal vez en la desesperación de no jugar te empiezas a dejar, quizás a eso se refería y fue entonces que volví a intentar hacer lo mejor en cada jugada", recordó el exportero.

Asimsimo, el Conejo mencionó que Tena le llevó competencia en su segunda etapa con los cementeros, siendo Nicolás Navarro y Jorge Campos los que disputarían el puesto titular con Pérez.

"Regresa para su segunda etapa y yo sentía que iba a ser casi imposible que me pusiera a jugar. Me llama para platicar, pensé que me iba a dar las gracias, pero me dijo 'Quiero que te quedes, pero tengo que traerte competencia'. Yo le decía que quería jugar y me dijo que iba a traer a Navarro, que venía de ser campeón con Necaxa.

Yo le decía que no, que cómo a Nicolás, y ya ves cómo es Tena. '¿Qué, te da frío? ¿No puedes?' y que le digo: 'Órale, tráelo'. Me comentó que nos iba a turnar para que ambos pudieran jugar, pero faltaba una última noticia. 'También viene Jorge Campos' me dijo Tena", recordó.

No obstante, en la Liguilla de dicho torneo, el Conejo le ganó la carrera a los dos arqueros, pues reveló que Tena no quiso hacer más rotaciones.

"Llegó la Liguilla y Tena nos dijo 'Aquí ya no se turna portero, Jorge Campos será usado de delantero'. Yo otra vez me hacía relegado pensando que Nicolás Navarro tenía más experiencia, títulos y demás, pero cuál va siendo mi sorpresa que el Flaco me dijo que yo jugaba y así terminamos Campeones", rememoró el dos veces mundialista con México.

