Liga MX: Liguilla al momento en el Guardianes 2020

Se juega la última jornada en el Guardianes 2020 y ya quedaron definidos los 12 equipos que sobrevivieron a la Fase Regular, pero aún es necesario saber en qué posiciones avanzará cada uno de ellos, lo que determinará los enfrentamientos en la Reclasificación.

El formato de competencia para este torneo definió que los primeros cuatro lugares pasarían directo a Cuartos de Final, mientras que los lugares del cinco al 12 se enfrentarían a partido único, en casa del mejor ubicado, para conseguir su lugar en la Fiesta Grande.

Si el torneo terminara en estos momentos, León, América, Pumas y Cruz Azul estarían instalados en Cuartos, mientras que los juegos de repechaje serían Rayados vs Puebla, Tigres vs Toluca, Chivas vs Santos y Pachuca vs Necaxa.

El Superlíder León se perfila como amplio favorito para llevarse el título de Liga MX y con una racha de siete victorias consecutivas está calificado directamente y tiene amarrado el liderato general del Guardianes 2020.

Pumas vino de atrás para superar a Cruz Azul y, por diferencia de goles, se quedó como segundo de la general. El tercer peldaño fue para América, que no pasó del empate con Juárez.

La caída ante los universitarios, implicó que La Máquina cerrara el Guardianes 2020 con el cuarto sitio

Por su parte, Rayados perdió Chivas y quedó fuera de los cuatro primeros. Tigres no pudo vencer al Atlas y también perdió la opción de aspirar a los sitios directos a la Fiesta Grande.

Necaxa supo aprovechar las ausencias de los Tuzos y los venció sobre la hora, con lo que se colocó como noveno y a la espera de lo que haga Santos.

