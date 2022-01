Marco Fabián: 'No tienen que pagar ni un peso por mí, el dinero lo dejo a un lado'

Luego de no entrar en planes de los Bravos de Juárez en el Clausura 2021, Marco Fabián se quedó sin equipo por lo que para el torneo Grita México Apertura 2021 el mexicano no vio actividad durante seis meses. Sin embargo, en entrevista con Fox Sports, el mediocampista mexicano reveló que se encuentra en pláticas con algunos equipos de la Liga MX.

"No tengo por qué mentir. Salí de esa institución (Chivas) y le tengo un gran cariño, he estado en pláticas. El compromiso por regresar incumbe en todos los aspectos. Es un privilegio que nunca antes había vivido, antes tenía muchas trabas para ser libre", añadió el canterano de los rojiblancos.

Asimismo, Marco Fabián aseguró que el dinero en estos momentos no es prioridad para él "No tienen que pagar ni un peso por mí, el dinero lo dejo a un lado. Esa decisión no está en mí ni en los objetivos que tengan los clubes", añadió.

El mexicano también aseguró que ha dejado atrás las indisciplinas por lo que se comprometió a que no se volverá a hablar de él en temas extracancha. "Es un Marco Fabián diferente en su forma de pensar y de trabajar.", afirmó. "Hoy el compromiso es comerme las canchas y las ganas de regresar a jugar. Quiero demostrar lo que puedo hacer todavía", sentenció el medallista olímpico.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PIOJO HERRERA SOBRE EU: ‘NO SON EL NUEVO GIGANTE DE LA CONCACAF’