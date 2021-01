Mikel Arriola: Negó irregularidades en protocolo sanitario tras brote del Monterrey vs América

El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, reveló que se endurecerán los protocolos para reducir el riesgo de contagio para los futbolistas; sin embargo, explicó que ningún jugador que haya recibido algún resultado positivo a las pruebas puede participar debido a que el sistema lo impide.

"Ningún equipo ha alineado a un jugador con un PCR positivo porque no lo deja el sistema. Aquí lo que está pasando es que los periodos de incubación asintomáticos no los detecta ninguna prueba", explicó el directivo en TUDN.

El mandamás de las competencias del futbol mexicano dejó claro que no se ha presentado ninguna irregularidad en las pruebas, ya que en caso de que se confirme que un jugador es portador del virus, en automático no puede participar ni en un juego ni en entrenamientos.

“En materia de Covid-19 no hay un precedente porque en todos los casos los equipos han cumplido con su obligación de llevar las pruebas PCR. Cada quien lo hace en sus instalaciones a partir de un elemento presencial y acreditar que la prueba se la hace ese jugador y reportar a la Liga el resultado. En el momento en el que no se presente el positivo o negativo de la PCR, ese jugador no puede alinear en un partido o entrenamiento. No se ha dado”, puntualizó.

Arriola confirmó que realizó una reunión virtual con los 18 presidentes deportivos de los clubes de Primera División en donde estuvieron presentes los representantes de América y Monterrey, para cerrar filas y no bajar la guardia, ya que de ello depende de que continúe la Liga, por lo que se incrementaron las pruebas de antígeno entre exámenes PCR.

“Hemos tenido contacto no solo con Rayados, sino con todos los equipos. La reunión estuvieron América y Rayados. Pero con estos niveles de infección todos estamos expuestos a que esto pase, lo que debemos hacer es un llamado a la unidad de los clubes, porque está en juego la continuidad de las jornadas. Reforzamos el protocolo con pruebas en menos espaciamiento y con antígeno. Hemos encontrado más casos lo que representa un reto para la Liga”, concluyó el presidente de la Liga.