Oribe Peralta: 'No fue necesario ir a Europa para mostrarme'

Oribe Peralta anunció su retiró de las canchas después de 19 años de exitosa carrera y aunque logró ganar todo en la Liga MX en los diferentes clubes en los que militó, el Cepillo reconoció que se quedó con las ganas de jugar en Europa aunque nunca fue una obsesión.

"Sí me habría gustado pero no es una espinita que me haya quedado, porque como el señor (Oswaldo Sánchez), que lo tuve mucho tiempo de referente y lo sigo teniendo, no fue necesario ir a Europa para mostrarnos y para poder llegar a representar a México en uno o varios Mundiales", comentó Oribe en una entrevista para TUDN.

Peralta destacó que le habría gustado retirarse del futbol de una forma diferente, pero se va tranquilo y en paz.

"La verdad es que creo y siempre he pensado que la vida no es justa, Tú puedes entregarle toda la vida y no conseguir nada. A mí me bendijo con muchísimas cosas que al principio no las mencionaba, hoy en día estoy muy consciente de todo lo que me dio, entonces por esa parte estoy tranquilo", comentó.

"Más bien te vas en paz con todo lo que le diste, si tú te vas satisfecho de haber hecho lo que estaba en tus manos, de haber dado todo lo que estaba en ti por conseguir el sueño, por vivirlo, por disfrutarlo, te vaz en paz, te vas tranquilo y al final de cuentas es una decisión que nadie más la podría tomar si no vivió las experiencias que yo viví", continuó.

