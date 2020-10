Paul Delgadillo replicó palabras de César Ramos para responder a un aficionado

La polémica arbitral a veces parece interminable en el futbol mexicano, y tras el América vs León del pasado lunes, donde Miguel Herrera y César Arturo Ramos recordaron la última Final que perdieron las Águilas, Paul Delgadillo replicó la frase de Ramos Palazuelos.

Desde Twitter, un internauta le recordó al exárbitro internacional que tuvo errores en la histórica Final entre América y Cruz Azul en el Clausura 2013, por lo que Delgadillo no tardó en responderle.

"Efectivamente era falta, pero voy a replicar lo que escuche hace unos días, yo no fallé el gol a medio metro, yo no metí autogol y yo no tiró los penales a 80 metros!", escribió el exsilbante de 46 años.

Ante categórica respuesta, el tuit se hizo viral, y muchos usuarios lo tomaron en tono de burla.

