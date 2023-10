Guillermo Almada, "frustrado y angustiado" por situación que vive Pachuca

Siguen pensando las bajas. Guillermo Almada confesó que se va angustiado después de que su equipo perdió 4-0 en el Estadio Azteca, pero que todo esto forma parte de un proceso.

“Estoy angustiado con la situación, no estamos acostumbrados a lo que estamos viviendo, por los resultados, aunque tengamos el equipo más joven de la liga, aún con el proceso dificultoso, realmente no pensamos que sería tan frustrante esta situación”, destacó Almada.

El estratega uruguayo señaló como uno de los principales culpables de esta situación a la gran cantidad de bajas que han tenido, ya que les sigue pesando: “Lo dijimos varias veces, se nos fueron 12 desde la temporada anterior, no hemo sido regulares, hoy nuevamente nos pesa, son proceso que deben de vivir los jugadores jóvenes, que duelen, nos toca tratar de que tomen experiencia, aunque espero otros resultados, debemos de aprender de la situación que estamos pasando”.

Almada no ocultó que otro de los factores de esta derrota fue que perdonaron mucho, pero que no podían demeritar el ataque del América: “La vez pasada los goleamos nosotros, indudablemente con errores, se pagan caro, hoy tuvimos muchos en defensa, no fuimos efectivos con las que tuvimos, no vamos a desconocer el poderío de América, sino es la mejor, es una de las mejores plantillas de la liga mexicana”.

Finalmente el director técnico del cuadro hidalguense comentó que deben de reponerse lo antes posible para preparar su partido ante tigres este fin de semana: "Indudablemente son derrotas dolorosas, aunque tengamos cosas buenas, no lo transmitimos en el marcador, los errores se marcan bastantes, por más que fue abultado, no es lo que pasó, debemos de recuperarnos lo antes posible porque tenemos un partido complicado el fin de semana”.

