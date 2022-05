Larcamón tras ser eliminado por América en Cuartos de Final: 'Sufrimos los fallos del arbitraje'

Nicolás Larcamón terminó molesto tras la derrota ante América que derivó en la eliminación en el Clausura 2022. Para el estratega argentino a la Franja le tocó sufrir las decisiones del silbante Fernando Guerrero y el VAR.

“Lo arbitral, qué puedo decir, yo siento que son los reporteros los que deben de hablar, veo la de Zendejas, veo el penalti, me cuesta entender, esto es así. A veces los fallos de los árbitros forman parte del error humano, nos tocó sufrirlo; No entiendo cómo es que el VAR llamó tan rápidamente, entonces en unas jugadas y en otras otras no, como la lesión de Mancuello”, expusó en conferencia.

“Las sensaciones son de bronca, creo que a lo largo de la serie nos plantamos muy bien, siento que pequeños detalles, algunos del juego, otros no tanto, determinaron la serie”, agregó Larcamón, quien pidió reconocer el recorrido del equipo y “no quedarnos con lo fío del resultado”.

A pesar del revés, Larcamón confía en mantenerse al frente del proyecto pues aún tiene contrato y está comprometido con el equipo.

“No, no creo, insisto, yo estoy muy claro de que primeramente me queda contrato, estoy convencido de que quiero estar al frente del equipo, quiero terminar mi contrato, quiero estar un torneo más al frente del equipo, tengo un compromiso con el grupo y la gente, quiero que este receso nos dé la oportunidad de plantarnos más exigentes con lo que necesita el plantel, lo más importante es que Puebla siga creciendo”, sentenció Larcamón.

