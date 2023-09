Puebla comprobó ante la Federación Mexicana de Futbol que sí avisó con tiempo de la inclusión de Luis Noriega en el cuerpo técnico de Ricardo Carbajal en el partido anterior contra Xolos, como lo hizo ante Bravos, pero que fueron los árbitros los que no lo registraron, por lo que se espera que no sea sancionado como alineación indebida.

Carbajal fue designado como estratega interino de La Franja para el cotejo contra Ciudad Juárez de Jornada 6, con Noriega como auxiliar. El sistema de registros de Liga MX y FMF, el SIID (Sistema Integral de Información Deportiva), no permite que estén dos técnicos en la banca de un club en un partido y como el ex mediocampista era el estratega de la Sub 14 poblana, no aceptaba su inclusión.

La solución fue sencilla: en lugar de cargarlo en el portal, el secretario técnico del Puebla avisó a los árbitros en el duelo con Bravos anotando el nombre de Noriega en una hoja y los silbantes lo pudieron anotar para que saliera al banquillo.

Ante Tijuana ocurrió lo mismo, el sistema aún no permite ponerlo junto a Carbajal por lo que se volvió a avisar, pero en esta ocasión, la omisión vino de las autoridades del cotejo, de lo cual el Puebla tiene pruebas y las presentó esta mañana en la FMF para aclarar el incidente. Durante el cotejo que ganaron los de la Angelópolis, el cuerpo arbitral encabezado por César Ramos detectó que Noriega no había sido registrado y así se destapó la polémica.

El análisis corre en las oficinas de Toluca, pero con las pruebas exhibidas por La Franja, todo indica que la claridad del error evitará que sea sancionada como alineación indebida.

