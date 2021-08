Puebla: Larcamón confirmó fichaje de Dieter Villlalpando, pero aseguró quería a Beltrán

Nicolás Larcamón, técnico del Puebla, confirmó la llegada del mediocampista Dieter Villalpando a la Franja, y si bien afirmó que no se trata de un jugador que llegue a "rellenar" la plantilla, aseguró que su deseo era el jugador de Chivas y medallista olímpico en Tokio 2020, Fernando Beltrlán.

"Dieter es un jugador que decidimos que se incorpore, colmó las expectativas sentimos que puede ser un aporte en lo futbolístico por la lesión de Daniel Aguilar, resintiendo aún más esa posición que ya teníamos con falta de variantes", indicó el mandamás argentino.

"No quería alguien que venga a rellenar el plantel y nos dé jerarquía que necesitábamos. El nombre que yo quería era puntualmente Fernando Beltrán y por cuestiones de negociaciones no se pudo dar, el mercado no nos da mucho margen en cuanto a jugadores nacionales", aseguró Larcamón.

En cuando a Dieter, su último equipo fue el mismo Chivas, del cual salió por la puerta de atrás debido a problemas extra cancha; Pachuca, Necaxa y Jaguares, otros de los clubes a los que ha pertenecido.

