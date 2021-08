Puebla: Larcamón no piensa dejar el banquillo pese a los malos resultados

La victoria no ha llegado al Puebla y al momento está entre los últimos lugares de la clasificación; sin embargo, el técnico Nicolás Larcamón, consideró que relegarlo de su puesto no sería una idea sensata, principalmente por lo que ha construido el club.

“Yo no soy la persona a la que se le tiene que hacer esa pregunta. Se me haría una estupidez que se plantee eso, pero lo respeto si es la idiosincrasia, creo que sobre todo por lo que se viene construyendo no me parecería sensato. Lo tendrías que hablar con las personas que están a cargo”, manifestó en conferencia de prensa.

Aunque la derrota ante Pumas dejó insatisfecho al estratega de La Franja, quien consideró no jugaron como suelen hacerlo e incluso consideró que el triunfo de los universitarios se dio más por los errores de los poblanos, que por mérito del conjunto local, por lo que tienen que corregir el paso que hasta ahora tienen.

“Hasta antes de partido de hoy, la valoración que hacía del rendimiento del equipo era positiva amén de que no habíamos conseguido el triunfo. Hoy sí no me voy conforme, ni satisfecho, siento que no fuimos lo que solemos ser y lamentablemente no nos cae cómodo regalar un partido como este. Es necesario que tengamos la capacidad de corregir”, explicó.

