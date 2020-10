Alfredo Talavera: 'Pumas ya es una realidad, no es sorpresa'

Alfredo Talavera, guardameta de Pumas, señaló que no le sorprende el buen momento que vive el conjunto universitario y aseguró que harán un gran papel en la Liguilla.

“Es un equipo que corre más que cualquier otro equipo. Ya somos una realidad, no es una sorpresa... Vamos a entrar a Liguilla, te aseguro que vamos a hacer una Liguilla espectacular”, expresó en entrevista con Fox Sports.

Asimismo, el guardameta indicó que no le interesa ser el mejor de su posición, ya que su única meta es dejar huella en el club del Pedregal.

“Muchos dicen que sí soy el mejor o no. Eso a mí no me interesa, me interesa dejar una marca, dejar un legado aquí en Pumas”, dijo.

De la misma manera, se mostró confiado de volver a ser convocado en la Selección Mexicana, gracias a las buenas actuaciones que tiene con Pumas.

“Yo soy mi rival a vencer todos los días. Así como ahora están pasando las cosas, yo no puedo dar menos. El equipo puso una vara muy alta, tiene un ritmo muy alto. Por consecuencia va a haber un llamado y por consecuencia una titularidad”, aseguró.

