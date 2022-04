Andrés Lillini: 'Se me sale toda la adrenalina porque llevo a Pumas muy adentro'

En casi dos años de haber tomado de manera inesperada las riendas de la dirección técnica del primer equipo de Pumas, Andrés Lillini se dice más identificado que nunca con el azul y oro. Y es que el argentino y su gente tienen en las manos la posibilidad de ser el nuevo Campeón de la Concacaf, y además, de seguir peleando en la liga local; sin embargo, Lillini no oculta el sentimiento que tiene por Universidad y en sus festejos lo demuestra.

“Se me sale toda la adrenalina que tengo adentro porque lo siento mucho, tengo muy adentro esto y soy así, esto es lo que transmito, soy alguien muy competitivo que le gusta ganar porque así me crie y cuando hay un gol lo festejó porque me parece que soy parte de los jugadores, tal vez tengo que bajarle a la efusividad, pero es algo que siento realmente por este club y no me controlo.

“No me lo imaginé (cuando tomó al equipo, estar donde está hoy). Para mí el haber tocado el cielo con las manos había sido en la primera Final, después vino un torneo muy malo donde el presidente de la institución aguantó la situación complicada que teníamos. Vino un tercer torneo con una Semifinal que nos dejó afuera por un acto que evitó que nosotros jugáramos la Final y hoy volver a estar en una Final son cosas que no me imaginé”, dijo a RÉCORD.

Lillini no oculta la emoción que tiene de jugar la Final de la Liga de Campeones de la Concacaf e incluso ya sueña con cómo se verá el Estadio Olímpico Universitario este miércoles, cuando esté lleno.

“No me lo imagino (cómo estará CU en la Ida), pero no saben la ilusión que me da porque uno fue aficionado de un equipo y estuvo en la tribuna muchas veces, hoy que tengo el privilegio de estar parado en la raya, tengo una ilusión increíble. Me pasó en el Azteca en la Vuelta de la Liguilla con América, me fui del partido y me quedé mirando a la gente de Pumas allá arriba y pensé que no puede ser, que tengo que disfrutar esto porque son cosas que se deben disfrutar.

“A la afición eternamente gracias por no abandonarnos nunca, puedo decir que no vamos a dejar nada de lado para hacerlo (ganar la Concachampions), nos vamos a vaciar completamente todos en todas nuestras capacidades para lograr ese título que nos lo merecemos y se lo merecen”, indicó.

