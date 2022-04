Andrés Lillini sobre renovación con Pumas: 'No estoy tratando de irme a otro lado'

El entrenador de los Pumas de la UNAM, Andrés Lillini, habló previo a la etapa importante que se viene para el equipo, en donde jugará una Final de Concachampions y aún pelea por un puesto para el repechaje.

Lillini es muy consciente de la etapa que vive con el club auriazul y ha pedido expresamente a la directiva que no se toque por el momento el tema de una posible renovación como DT de los Pumas.

En entrevista con Fox Sports, dijo que "Tengo contrato hasta diciembre, le pedí a mi presidente, Leopoldo Silva, que por favor hablemos esta situación de poder quedarnos juntos una vez que termine todo esto (Concachampions y Liga) no me parece que sea algo tan importante".

Sobre el hecho de que posiblemente Lillini estuviera buscando alguna otra opción para emigrar después de la finalización del contrato con los universitarios, Lillini se expresó de la siguiente forma.

"Nadie me vino a buscar, no hay ninguna especulación de por medio, nadie me habló. No estoy tratando de irme a otro lado, todavía como entrenador estoy muy verde para estar haciendo esas situaciones de que me quiere un equipo", explicó.

