Carlos Gutiérrez: 'Jugaré donde Pumas me necesite'

Ante la ausencia de Alan Mozo, quien está fuera de actividad debido a la indisciplina que cometió hace unos días, en Pumas tuvieron que habilitar de lateral derecho a Carlos Gutiérrez.

Y aunque el jugador reconoció que no está acostumbrado a defender, recalcó que estará donde el equipo lo necesite.

"De lateral me faltan un poco las cuestiones defensivas. No soy un jugador que esta acostumbrado a jugar ahí, pero cuando el cuerpo técnico me necesite en otra posición voy a estar donde me necesiten para ayudar al equipo", señaló.

Finalmente, Gutiérrez habló sobre la llegada del delantero Gabriel Torres, a quien dijo, todo el equipo está apoyando para que se adapte lo antes posible.

"Siempre que alguien venga a sumar va a ser bienvenido, el grupo siempre va a apoyar a quien venga a sumar", dijo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS EXPERIMENTA UNO DE SUS PEORES INICIOS GOLEADORES EN EL GUARDIANES 2021.