Corozo tras pase de Pumas a Semis: 'Me costó adaptarme, pero ahora el trabajo se ve reflejado'

El sello de Washington Corozo con Pumas es el baile con el que festeja sus goles, el cual le ha enseñado ya a la afición y a sus compañeros, y ahora que jugarán la Semifinal, el atacante ecuatoriano quiere que su gente baile el jueves en CU y rematar la fiesta haciendo bailar al Atlas en el juego de Vuelta.

“Sí, mi ilusión en todos los partidos es tratar de marcar y darle un bailecito a mis compañeros, a la afición y a los familiares que están pendientes en la tele. Esperemos que sí (hagan bailar al Atlas), vamos a ir partido tras partido para sacar los resultados y llegar a la Final", señaló.

“Es algo que ya tengo característico en mí, me gusta y así lo disfruto. Soy el que pone el bailecito en el camerino, me siento contento porque se ve que hay una amistad y compañerismo”, dijo el felino, al tiempo en que reconoció que jugar con el apoyo de su gente ha sido importante, aunque en algún momento el equipo no contó con esa motivación", agregó.

LO ADMITE Washington Corozo reconoció ante los medios que el proceso de adaptación en el futbol mexicano fue duro. Ahora que más lo necesita Pumas, está en su mejor nivel.

“Jugar con la afición es una motivación extra. Aunque fueron un poco duros con nosotros, pero la afición siempre va a ser dura, cuando estábamos con malos resultados creo que fueron muy duros, pero nos ayudó a demostrar de qué está hecho Pumas”, explicó.

Finalmente, el 'Manchita' reconoció que le costó adaptarse a México; sin embargo, hoy ya está tomando su mejor nivel.

“Fueron muchos meces que me tocó adaptarme, me costó mucho, pero ahora se ve reflejado, se ve un Corozo diferente, cuando se tiene más aire puedes rendir como el entrenador quiere. Se puede decir que sí, este es un trabajo de todos, pero creo que tantas críticas y tantas cosas me han hecho mucho más fuerte y me han hecho adaptarme al futbol mexicano", sentenció.

