Jesús Molina sobre su llegada a Pumas: 'Ilusionado de volver a una cancha, de tener minutos'

La llegada de Jesús Molina a Pumas no se esperaba; sin embargo, se concretó por su trayectoria y desempeño, y también por el visto bueno del técnico Rafael Puente, con quien el jugador platicó y se concretó su arribo al Pedregal.

"Estoy muy ilusionado de volver a estar en una cancha y tener minutos, estoy trabajando para muy pronto estar dentro de la cancha.

"Tuve la posibilidad de conocer a Rafa, se da contacto con él y me comentó que había una posibilidad, pero primero querían ver cómo estaba de mi rodilla, que tenía que estar a prueba, acepté, sabía mi situación y no podía ponerme 'los moños' al contrario, contento me vine y estuve 10 días a prueba y espero dejar huella en esta institución", dijo a RÉCORD.

Asimismo, Molina compartió qué le ha pedido Puente del Río dentro de la cancha: "Que tenía que venir a aportar tanto de contención como de defensa central que también lo he hecho en algún momento de mi carrera, los últimos años los he jugado de contención.

"Me pide tratar de ser el equilibrio, tener comunicación en defensa y ataque, aportar en futbol aéreo y me pongo a la disposición del técnico donde se me requiera", expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ROBERTO ALVARADO TRAS LA BAJA DE ALEXIS VEGA: 'NOS TOCA SACAR LA CASTA'