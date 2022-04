Lillini: 'Hay 200 entrenadores mejores que yo para ir a otros clubes donde me colocan'

El contrato de Andrés Lillini con Pumas termina en diciembre, y a pesar de que ya se habla de si renovará o no su relación con Universidad, él aseguró que no es un tema que le preocupe, aunque sí dejó claro que le molesta que su nombre se barajee ya en otras instituciones.

“Sí (le incomoda todo lo que se dice) porque es totalmente mentira. Yo la renovación la hablé con mi presidente y mi cuerpo técnico lo sabe. Yo no tengo ningún problema, no soy de especular, hay 200 entrenadores mejor que yo para ir a los clubes que dicen que puedo ir yo, a mí nadie me ha venido a buscar, mi nombre no es ofrecido en ningún lado, yo tengo contrato vigente, entonces todo lo que se diga u ofrezcan es mentira, pero no me desenfoca, no leo y de lo que me entero es por la gente que comenta y sí me tengo que acostumbrar porque es parte del juego”, dijo a RÉCORD al tiempo en que apuntó que “no estoy acostumbrado a que aparezca mi nombre, en especulaciones, eso a veces me enoja conmigo mismo porque no me gusta, no suceden cosas que se dicen y tengo que aceptar que son las reglas del juego”.

Incluso, el entrenador auriazul recalcó que ya quedó con la directiva auriazul, particularmente con el presidente, que será hasta que terminen los compromisos felinos, cuando hablen de su renovación.

“No tengo nada que especular. Ya me senté con Leopoldo Silva y lo único que le pedí es que hablar de renovación porque tengo seis meses de contrato, cuando todo esto pase porque no quiero desenfocarme de lo que está sucediendo porque tengo que estar muy atento. Nosotros le dijimos a la afición que nos vamos a meter a la Liguilla y por eso no puedo andar de novelero ahí en todos lados explicando qué sucede y que no porque no es lo mío”, señaló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS: AFICIÓN AURIAZUL NO PODRÁ INGRESAR A C.U. CON BANDERAS GRANDES E INSTRUMENTOS MUSICALES