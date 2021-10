Lillini: 'León jerarquiza mucho la victoria por la clase de equipo que tienen'

Después de que los Pumas de la UNAM consiguieron en su tercera victoria en el actual torneo frente a León, el entrenador Andrés Lillini aseguró que seguirán trabajando por el objetivo de sumar de a tres puntos. Sin embargo, esta victoria no significa que deban confiarse.

"Nos falta mantener esta regularidad, enfocarnos en el objetivo de ganar en casa el domingo para no despegarnos; hemos dado un paso importante pero no definitivo. No desconcentrarnos, si nos desconcentramos somos un equipo que tenemos limitaciones", declaró el técnico en rueda de prensa.

“El objetivo no ha cambiado, solamente que en una etapa del torneo no ganábamos. Ahora hay que sostenernos, no hemos cumplido nada. No nos desenfoquemos hasta las últimas consecuencias de lo que pretendemos”, agregó.

Asimismo, el argentino habló sobre la mala racha que rompieron los del Pedregal, ya que no solo sumaron un triunfo sino que terminaron con los seis meses que llevan sin ganar fuera de casa.

"Esta noche hemos sacado mucho esfuerzo y temperamento, hemos redondeado una victoria que el rival jerarquiza mucho por la clase de equipo que teníamos enfrente", expresó.

Finalmente, el estratega del conjunto felino reconoció el trabajo que han hecho sus jugadores, tras el esfuerzo que han dado en cada partido para salir del fondo de la tabla y sobre todo el haberse llevado la victoria frente a la Fiera, pues para Lillini, actualmente es uno de los equipos más completos de la Liga MX.

“Matemáticamente tenemos opción de entrar a la Liguilla, el rival jerarquiza el triunfo porque es de los que mejor juegan. Tres puntos muy valiosos, emocionalmente es un paso importante, se festeja, se agradece porque dejaron hasta lo que no tenían”, concluyó.

