Lillini sobre Pumas: 'Convertimos nuestras limitaciones en fortalezas'

Uno de los ‘secretos’ de Andrés Lillini para llevar a Pumas a la Liguilla (en este torneo y en el Guard1anes 2020), ha sido hacer de sus debilidades fortalezas. Y es que el entrenador de Universidad está consciente de que su equipo tiene carencias, defectos, pero justo de todo eso es de donde han sacado fuerzas y confianza para hoy estar en la Semifinal.

“La clave de estas cosas es conocer las limitaciones que tenemos empezando por mí y crecer, mejorarlas. Las limitaciones que hemos tenido las hemos ido convirtiendo en fortalezas, principalmente el jugador cree, cuando estuvimos muy mal estuvimos todos espalda con espalda para aguantar el cimbronazo y cuando salió a flote lo hicieron juntos. Hay un vestidor muy sano, muy noble, al final no todo pasa por el ímpetu, el esfuerzo la garra porque si no, no te podrías mantener, aquí hay que ganar con futbol”, dijo Lillini a RÉCORD.

Asimismo, el técnico argentino compartió qué es lo que a él, de manera personal, lo ha hecho salir adelante: “Como director de fuerzas básicas les decía a los entrenadores que cuando el barco se mueve muy feo hay que volver a las bases y ahí empezar a crecer, y creo que hicimos eso, volvimos a las bases de muchas cosas.

“Soy alguien que es muy difícil que se dé por vencido, todo me costó mucho, estar en este lugar que es para muy pocos. Del veneno de los momentos malos, me alimento de eso, me hace muy fuerte, no puedo flaquear porque hay un montón de gente que me mira a la cara todas las mañanas y no puedo estar mal”, comentó el estratega de Pumas.

