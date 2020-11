Pumas: Andrés Lillini no aseguró su permanencia en el equipo

Pumas cerró con broche de oro la fase regular y pese a que al inicio del torneo los felinos tenían muchas opiniones en contra, Andrés Lillini se encargó de liderar a un grupo.

Sin embargo, aunque ha conseguido un destacado desempeño con los del Pedregal, el estratega argentino no aseguró su permanencia en el equipo en un plazo a futuro, dejando en claro que lo que importa es el proyecto, no los nombres, pues gracias a esto se han dado los favorables resultados.

“No lo sé, el proyecto va a continuar, eso es claro, los nombres no lo sé, no me he juntado con el ingeniero, dejamos todo para que esto pase, el proyecto está por encima de los nombres, si hay algo por lo que Leopoldo y la directiva apostó es por lo que está sucediendo en estos momentos”, manifestó.

Para consolidar a Pumas entre lo mejores del Guardianes 2020, desde su perspectiva conoce sus limitaciones, y es precisamente gracias a esto que han logrado permanecer como protagonistas de este torneo.

“Lo que vi desde el principio es que era un grupo que asumió las limitaciones que teníamos, cuando un grupo es consciente de de las limitaciones que tiene creo que es una mostración de humildad y este grupo desde el primer día lo supo y en eso nos basamos para crecer. Han competido todos, me gusta cómo juegan, lo que plantean en la cancha, así vivimos, así es esta institución”, declaró en conferencia de prensa

