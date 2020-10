Pumas: El conjunto felino es el equipo más goleador como local en el 2020

En lo que va del año 2020, el Estadio Olímpico Universitario se ha convertido en un verdadero lugar de horror y sufrimiento para los rivales de Pumas, y el siguiente que no saldría vivo de CU, es Chivas, equipo que reciben hoy por la noche.

Y es que los felinos han sabido ser amos de su territorio al grado de que en lo que va del Torneo Guard1anes 2020 no han perdido ahí un solo encuentro y hasta el momento, son el equipo con más goles (28) de local en lo que va del año, y vencer hoy a Chivas sería la cereza del pastel.

El cuadro auriazul ha logrado hacer de su casa un estadio en el que los equipos que los visitan no salen vivos por lo menos en este año, donde dirigidos el semestre anterior por Míchel González y ahora Andrés Lillini lograron ser muy fuertes y aprovechar la localía.

Incluso, el torneo pasado (Clau. 20), el cual se suspendió en la J10, jugaron cinco partidos en CU y sólo perdieron uno (J7, 0-1 contra Monarcas); y en el actual han disputado ocho encuentros de local y no ha perdido ninguno, por lo que de ganar esta noche cerrarían la fase regular invictos en Ciudad Universitaria, hecho que no ocurre desde el Torneo Bicentenario 2010, donde no perdieron ninguno de los nueve partidos que jugaron en su casa en el torneo regular.

Y la manera en la que Universidad se ha impuesto en el Olímpico ha sido con goles, estadística en la que también reflejan su fortaleza a lo largo del presente año, pues hasta el momento, Pumas es el equipo que más goles ha hecho como local en lo que va del 2020, registrando 28 anotaciones (11 en el Torneo Clausura 2020 y 17 en el Guard1anes 2020), y para quedarse con ese liderato tendrá que vencer hoy a como dé lugar al Guadalajara, ya que el León está por debajo de los universitarios únicamente por un gol (27).

