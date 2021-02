Félix Torres tras sufrir racismo: 'Amo mi color y quiero a mis compañeros porque me defienden'

El defensa ecuatoriano de Santos, Félix Torres, riompió el silencio después de que su compañero Matheus Dória revelara que fue víctima de racismo en el partido contra Atlético de San Luis en la jornada 7 del Guardianes 2021.

"Quiero expresar algo sorpresivo en el encuentro que fui expulsado por unas palabras que me dolieron demasiado. Me siento golpeado en este momento y me da mucha tristeza que esté pasando esto en el futbol. Yo no tengo problemas con nadie, trato de llevarme con todos, sea del color que sea.

"Creo que lo que pasó hoy no puede seguir pasando, me siento afectado, muy triste. A mis compañeros no les importa el color que yo tenga, ellos saben la persona que soy y saben el dolor que siento, me siento identificado como negro, amo mi color y quiero a mis compañeros porque ellos me defienden en todo lo que hago", señaló el ecuatoriano a los medios de comunicación tras el incidente.

Torres reiteró que su deseo era dejar un mensaje para que este tipo de cuestiones dejen de presentarse en el futbol.

