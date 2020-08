Nicolás Navarro sobre Carlos Acevedo: "Es como Pablo Larios"

Nicolás Navarro es el hombre detrás del triunfo. Si Carlos Acevedo, novel portero del Club Santos, se ha resaltado como la revelación en el arco de los Guerreros, con dos atajadas desde los once pasos, en par de partidos, es mucho porque ‘Nico’ lo detectó en Fuerzas Básicas y lo propulsó a la titularidad, desde la paciencia, porque, hace un año, Acevedo quería marcharse por falta de minutos.

Este menudito portero, con pinta de lateral izquierdo, pero con guantes magnetizados es definido por Navarro como un “valiente”. Incluso, le recuerda a Pablo Larios. Ante la salida de Jonathan Orozco, el aficionado de La Comarca puede estar tranquilo, porque la cabaña de Torreón “está segura”.

¿Dónde captas a Carlos Acevedo?

La primera regla que me dice Alejandro Irraragorri es que tenía que sacar porteros de Fuerzas Básicas. Esa era mi mentalidad; en ese tiempo tenía a Marchesín. Lo sacamos Balón de Oro, después se fue al América por un buen dinero. Luego, trajimos a Jonathan Orozco. Fuimos Campeones gracias a él, pero Carlitos Acevedo ya venía jugando Copa, ya había debutado.

Ya le habíamos visto cosas buenas. En un inicio, me fui a ver qué tenían en Fuerzas Básicas; a ver mándame a este, mándame a este otro. Resulta que Carlitos tenía condiciones muy buenas. Tenían 17 o 18 años; los llamé, les di salida y me quedé con Carlitos Acevedo y con Joel García; Carlitos empezó a andar impresionante. Dije: ‘Este es mi gallo’.

¿Te recuerda a algún arquero que hayas visto?

Es como Pablo Larios, salidor, flaquito, valiente. De esa manera, Nico Navarro, otrora arquero multicampeón con Necaxa, además de detectarlo fue piedra angular para conservarlo. Carlos Acevedo no solo es el portero del presente de Santos, es uno de los arqueros del futuro de México.

¿Qué cualidades te gustan más de Acevedo?

Me gusta todo: su valentía, su arrojo, su reacción, su alcance, su potencia. Tiene unas cualidades impresionantes. Es salidor y es valiente. Incluso, en el partido contra Chivas chocó con su propio compañero. Es muy valiente.

Y además es ataja penales, ha parado dos en par de juegos…

Ya lo sabíamos; ya sabíamos adónde iba el tiro del ‘Cabecita’, de Macías; estudiamos a todos los delanteros. Si juegan con línea d 4-3-3 y están cambiados los extremos, si cortan hacia la derecha para el disparo de media distancia. Estudiamos todo.

¿No se extrañará a Jonathan Orozco?

A Jona lo quiero mucho, hizo lo que tenía que hacer; acá no le iban a aumentar el contrato; allá en Xolos le dieron tres años. Era lo correcto que saliera y asegurara a su familia. Acá en Santos venía un chavito que venía haciendo bien las cosas como Carlos Acevedo. Está segura la portería, no hay ningún problema. Le faltan minutos, algún día cometerá un error y es parte de esto; cuando yo era chavo, también los cometí. Tiene que ser consciente, tiene que tener los pies sobre la tierra.

¿Tiene pinta de seleccionado nacional?

Ya se van los Talavera, los Corona, los Ochoa; tiene 24 añitos. Viene Toño Rodríguez, gente joven a la que le hacía falta jugar, porque tenían porteros enfrente a los que no los pueden sacar. Hoy en día, sale Jonathan y viene Carlitos. La filosofía del Club Santos es sacar gente.

¿Cómo hacer para que los arqueros jóvenes no se desesperen?

Él ya se quería salir del equipo. Me dijo: ‘Es que si no juego, no me quiero quedar aquí’. Le dije: ‘Carlitos, hay tiempo. No te desesperes, va a llegar el momento en que tú te vas a quedar como titular’. Los tiempos son perfectos, porque desde hace un año, me pedía salir del equipo, pero le decía: ‘No, tranquilo, no te desesperes, te va a llegar tu momento’. Y hoy es el momento.

