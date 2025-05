Santos: Néstor Araujo y Javier Abella pierden litigios contra SAT por evasión fiscal ligada a caso Irarragorri

El escándalo fiscal que rodea al presidente de Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri, ha comenzado a 'salpicar' directamente a exjugadores de Santos.

De acuerdo con información publicada por Reforma, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fincó deudas fiscales a Néstor Araujo y Javier Abella Fanjul, quienes perdieron de forma definitiva un litigio que sostenían ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Néstor Araujo en un partido de Santos | IMAGO7

Jugadores involucrados en esquema de evasión de impuestos

Ambos futbolistas fueron beneficiados por un esquema ilegal mediante el cual el club presentó los pagos como "indemnizaciones por riesgos laborales" en lugar de salarios, con el fin de evitar el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Los tribunales concluyeron que estos ingresos no correspondían a indemnizaciones reales y, por tanto, no estaban exentos de impuestos.

Javier Abella en una conferencia de prensa | IMAGO7

El Tribunal fue contundente: “No hubo accidente ni enfermedad”

Las sentencias emitidas por el Poder Judicial fueron claras al desestimar los argumentos de los jugadores.

En el caso de Abella, el tribunal determinó que no existía justificación para recibir pagos bajo el concepto de indemnización, ya que no sufrió ningún accidente o enfermedad durante 2015. Lo mismo ocurrió con Araujo, cuyo caso de 2016 también fue rechazado por los jueces.

"El ingreso obtenido por el quejoso en el ejercicio 2015 no se puede considerar como una indemnización, ya que, atendiendo a sus propias manifestaciones, en ese año no sufrió algún accidente o enfermedad con motivo de su empleo, por lo que dicho ingreso, en su caso, tendría la naturaleza de un bono o prestación adicional, el cual no está exento de pago de ISR", declaró el tribunal.

Alejandro Irarragorri en rueda de prensa | IMAGO7

El caso Irarragorri

Esta resolución judicial suma un elemento más al caso que involucra a Alejandro Irarragorri, quien enfrenta una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por un presunto fraude fiscal de más de 17 millones de pesos.

El empresario fue declarado prófugo de la justicia tras no acudir a una audiencia judicial en marzo pasado.

