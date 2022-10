Culebro no comparte idea de que Tigres se hizo viejo: 'Herrera está en evaluación'

La eliminación de Tigres en Cuartos de Final y las declaraciones de Miguel Herrera tras caer ante Pachuca en las que dijo que “el equipo se hizo viejo”, no cayeron bien al interior de la institución felina.

Es por eso por lo que el presidente del equipo, Mauricio Culebro, salió a dar la cara ante la afición, pidió disculpas y de pasó contradijo al Piojo en su opinión sobre el plantel. Además de que confirmó que está en evaluación, por lo que su continuidad no está garantizada para el Clausura 2023.

“Quiero decir que estamos apenados, no son los resultados para los cuales trabajamos. A la afición quiero pedirles que se queden tranquilos, que siempre haremos lo que sea mejor para esta institución y es lo que estamos haciendo con esta evaluación. Somos cuidadosos, nos tomamos nuestro tiempo para poder este hacer la evaluación y en base a la evaluación tomaremos una decisión.

Yo no comparto las declaraciones de Miguel por supuesto que no, el promedio de edad del equipo ahí está, al final del día en un año y medio tenemos dos semifinales, unos cuartos de final, repito no es lo que estamos buscando, ni los objetivos que estamos pensando.

Algo nos ha faltado y eso me queda claro, pero por eso estamos analizando qué es eso que nos hace falta para trabajar y que y que no a pasar. Que lleguemos a una instancia mayor, viene un torneo muy importante también, creo que a esta afición y a este equipo lo queremos jugar desde hace tiempo para volver a tener el sueño de estar en un mundial de clubes y eso también viene el próximo semestre”, sentenció el directivo ante los medios de comunicación.

Además de eso, Antonio Sancho, quien es parte de la directiva de Tigres, también le contestó a Miguel y se mostró en total desacuerdo con su opinión: “Quiero recalcar que hemos rejuvenecido el equipo”, sentenció.

Otro tema candente al interior de Tigres y que ha generado polémica entre los aficionados felinos es el hecho de que Miguel Herrera será comentarista de TUDN para la Copa del Mundo Qatar 2022, pues la opinión pública desaprueba esta acción, sobre todo después del fracaso felino en el Apertura 2022.

Sin embargo, Mauricio Culebro, respaldó al Piojo en esta aventura, pues considera que mientras no interfiera con sus labores como entrenador del equipo lo puede hacer.

"En sus vacaciones puede hacer lo que quiera, pero debe estar aquí para el inicio de pretemporada. Nadie está por encima de la institución", enfatizó.

