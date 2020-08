Higuera: 'No me gusta la altanería, me cag... jugadores como Nahuel y Gignac'

José Luis Higuera se fue con todo y a la yugular contra Tigres, pues criticó fuertemente a los felinos y sobre todo la actitud de Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac.

"Lo que representa Tigres, y como se ha hecho, no me gusta un equipo así. Me quedo con Monterrey. Un equipo con lo que proyecta Tigres no me gusta, me caga la altanería, me cagan jugadores como Nahuel, como Gignac; por descontar prefiero a Monterrey que a Tigres por esa mamonería que proyecta Tigres, parece que los seleccionan así" aseguró en entrevista con Futbol Live Show.

Asimismo, el directivo arremetió en contra de las actitudes del Bomboro, pues aseguró que es un gran futbolista pero no sabe perder.

"Tienen a un jugador, Gignac, que no sé, se siente árbitro, dueño, le grita a todos, es un gran jugador, campeón de goleo, pero no me gusta su personalidad en la cancha, es soberbio, altanero, no sabe perder", finalizó.

Cabe recordar que Chivas le ganó la Final del Clausura 2017 a Tigres, tiempo en donde José Luis Higuera era directivo del Rebaño Sagrado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONEJO PÉREZ: ¿QUÉ LE FALTÓ A LA CARRERA DEL EXPORTERO?