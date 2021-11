Miguel Herrera: 'Técnicos de Puebla y León no jugaron futbol y van a buscarlos'

Miguel Herrera reiteró su molestia por la falta de oportunidad para los técnicos mexicanos; incluso, el Piojo es el único azteca en las Semifinales del Apertura 2021.

El DT de Tigres puso el ejemplo con Puebla y León (Larcamón y Holan, respectivamente), quienes le dieron oportunidad a dos entrenadores que nunca jugaron futbol.

“Pasa la oportunidad que le dan a los mexicanos, no es tan. Sin menospreciar la carrera de dos técnicos que han llegado a Liguilla, como es el de León y Puebla, son técnicos que no han jugado futbol, lo han hecho bien, pero van y los buscan y aquí hay de jugadores reconocidos, con cartel importante para tomar una estafeta de oportunidad y de repente no se la dan”, mencionó en conferencia de prensa.

De igual forma, remarcó que al extranjero se le sigue aguantando más que al mexicano.

“Pasa por ahí, confían más en los extranjero y el mexicano tendrá que prepararse mejor. Pero también insisto, puedo decir que puedo decir que Cristante, Tuca, La Volpe, Romano, Graniolatti, Caballero, son técnicos extranjeros, pero son hechos en México y se les da la oportunidad en el futbol donde brillaron. Si vienen de fuera y hacen un papel, bienvenidos, pero hay entrenadores mexicanos que podrían recibir una oportunidad. Al DT extranjero se le aguanta más que al mexicano, no sé, a lo mejor somos tontos en hacer contratos”, agregó.

