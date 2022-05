Paleta Esqueda: 'Tigres me rogó por firmar y al año me dijeron ‘ya no tienes contrato’'

Seis años han pasado desde que Enrique Esqueda salió de Tigres después de reforzar la delantera felina de cara a la Copa Libertadores; sin embargo, el Paleta no recuerda el pasaje de la mejor manera, pues asegura le jugaron mal en San Nicolás en cuanto a lo contractual.

“Tuve un trago muy amargo en mi vida y en mi carrera porque después de estar trabajando tantos años para conseguir tu mejor contrato, tu mejor equipo, tener una tranquilidad en casa en todo sentido. Cuando me firma Tigres, me ruega Tigres… Firmo por tres años, me va muy bien en todos sentidos y al año me dicen ‘ya no tienes contrato’ y me dejan volando”, reveló Esqueda en entrevista con TUDN.

Y fue tal el daño entre los felinos y el delantero mexicano que hoy en día Esqueda 'desconoce' al equipo cuyos colores defendió los dos semestres de 2015.

“Después hice un tema muy extraño en televisión internacional, en una dinámica que había que poner los equipos en el estado de la República donde jugué, yo no puse a los Tigres… ¿por qué? Porque me habían hecho la peor jugada de mi vida”, contó el exjugador del América, Zacatepec, Pachuca, Atlas, Veracruz y Jaguares de Chiapas.

