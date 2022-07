Tigres: Miguel Herrera confirmó que harán estudios a Gignac tras salir lesionado vs Xolos

Tigres se llevó los tres puntos ante Xolos gracias a un gol de Raymundo Fulgencio. Sin embargo, no todas son buenas noticias con los felinos, y es que antes de terminar el encuentro André-Pierre Gignac tuvo que ser retirado del terreno de juego tras recibir un golpe.

Ante esto, Miguel Herrera dio a conocer en conferencia de prensa que el francés será sometido a estudios a inicios de semana para conocer la gravedad de la lesión, aunque los reportes indicaron que el galo salió por su propio pie del estadio.

"Está aún en la camilla, trae un golpe fuerte, fue una patada accidental, cuando el jugador quiere despejar le pega, hay que esperar hasta que le hagan los estudios, lo que veo es un golpe muy fuerte", comentó.

Asimismo, Miguel Herrera reiteró que no tiene ningún conflicto con Carioca, asegurando que el mediocampista sudamericano arranca desde el banquillo por cuestiones estratégicas.

"Dicen que estaba peleado con Carioca, pueden sentarlo aquí o preguntárselo ustedes, no tengo nada contra él, el muchacho está trabajando muy bien, mi decisión del equipo la tengo que tomar yo.

“La gente podrá tener a sus favoritos, por las redes sociales se manejan, afortunadamente eso no me da de comer, a mí me da de comer hacer que los muchachos trabajen, que tengan armas para ganar a los rivales y conseguir resultados", sentenció.

