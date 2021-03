Tigres: Nahuel reveló que Neuer no quiso intercambiar jersey en Final del Mundial de Clubes

Resentido. Nahuel Guzmán, guardameta de Tigres, reconoció que tras obtener el subcampeonato del Mundial de Clubes 2020, el cancerbero del Bayern Munich, Manuel Neuer, no quiso intercambiar el jersey con él.

El portero felino explicó que uno de los posibles motivos por los que el arquero rival no quiso realizar el intercambio fue por reclamarle a Robert Lewandowski que la anotación del título fue con la mano.

“No me podía quedar con eso. Neuer me miró pensando que lo iba a saludar a él. Llego a Lewandowski y le tiro mis dos clases de inglés. 'Congrat, le dije'. Y agregó: ‘Touch in your hand’, así, a lo indio. Y me responde: ‘¿In my hand? No, no’. Entonces le dije: ‘Bueno, dale, ya está, en la repetición se está viendo que sí’. De todo eso no me entendió nada.

"Me volví y mis compañeros me miraban medio raro, pero tenía que hacer algo. No sé si Lewandowski se lo habrá comentado a Neuer", pues agregó que más tarde: 'Ya en los vestuarios mandamos a cambiar muchas camisetas... y mi buzo volvió. Me dijo que no. Mandó a decir que no cambiaba sus buzos, no sé... Dejé de seguirlo en Instagram. Pero bueno, no me pierdo nada. No tengo nada que envidiarle a Neuer", sentenció.

Como buen Nahuel..... pic.twitter.com/Hp8HkSgsuM — Ana Laura García (@annylauris) February 11, 2021

Cabe mencionar que en la Semifinal del certamen Neuer sí accedió a intercambiar jersey con el portero del Al Ahly, Mohamed El Shenawy.

