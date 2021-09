Tigres: Piojo Herrera reveló que Gignac reaparecerá ante León

La Fecha FIFA le sirvió a Tigres para recuperar jugadores importantes, pues André-Pierre Gignac, Guido Pizarro y Rafael Carioca volverán a ser tomados en cuenta, aunque el francés es duda para ser titular o iniciar en el banquillo.

“El equipo va recuperando jugadores. Regresa Guido, está Carioca, estamos analizando si inicia André (Gignac), lo veremos hasta mañana. Es una serie de encuentros importantes para meternos de lleno a la pelea por los cuatro lugares, pero hay que cuidar a los muchachos”, mencionó Miguel Herrera en videoconferencia.

Aunque no todo es felicidad para el Piojo, ya que el Diente López todavía tiene molestias, y Carlos González y Chaka Rodríguez no están al cien por ciento.

“Nico anda con una molestia y estamos haciendo lo posible para que llegue. Se hizo un estudio, pero tampoco vamos a arriesgar un partido por más importante que sea, preferible perderse un juego que un mes. Hoy en día estamos analizando las cargas y molestias de los jugadores para no arriesgar nada.

“Luis Rodríguez lo hemos cuidado, todavía no está al 100. Desde que llegué quería tenerlo en la cancha (Gignac) y ahora ya recuperado, no al 100 en cuanto a estado físico, por eso no sé si iniciará. Paulatinamente irá teniendo minutos y me ilusiona su regreso trabajando con todos”, agregó el DT.

