Alexis Vega, tras ser campeón con Toluca en el Clausura 2025: “Solo tengo palabras de agradecimiento"

Alexis Vega, una de las figuras clave de Toluca, expresó su emoción y agradecimiento tras conquistar el título del Clausura 2025 de la Liga MX. El delantero, visiblemente conmovido, compartió una declaración cargada de emociones que rápidamente se volvió viral entre los aficionados escarlatas.

“Solo tengo palabras de agradecimiento, de gratitud a este club. He conocido personas increíbles que me apoyaron desde mis principios”, afirmó Vega al término del partido.

Alexis Vega guió a Toluca al campeonato | IMAGO 7

El apoyo que recibió Vega de todos en Toluca

El atacante recordó con humildad sus primeros pasos en el club y cómo recibió apoyo de más de una persona que trabajaba en la institución, por lo que no quiso olvidarse de ellos durante los festejos.

“Por ahí a veces no tenía para irme en taxi para los entrenamientos y aquí los de las oficinas me invitaban a que les quitara los partidos y me daban 200 pesos", compartió Vega.

Toluca acabó con su sequía de 15 años sin título de liga | IMAGO 7

Una victoria esperada tras 15 años y van por más

Toluca rompió una sequía de 15 años sin títulos de liga, lo que hizo de este campeonato un logro aún más significativo para jugadores, directiva y afición. “Muy contento de poder estar festejando. Se lo merecía el patrón. Yo creo que después de 15 años era lo que más buscaba. Después todos nosotros, las familias, la gente que está cada 15 días apoyándonos".

Además, lejos de conformarse, Vega cerró su mensaje con una clara ambición de seguir cosechando éxitos con el club mexiquense. “Muy feliz, muy feliz y bueno, quiero otra copa, quiero otra copa.”

Alexis Vega quiere ganar más cosas con Toluca | IMAGO 7