Bayern Munich vs Chelsea EN VIVO Champions League Fase de Liga J1

El Allianz Arena se viste de gala para un clásico moderno de la Champions League: Bayern Munich recibe al Chelsea en un duelo que promete chispas y futbol de alto voltaje.

Este partido evoca recuerdos de la final de 2012, donde los 'Blues' se alzaron con la orejona en una dramática tanda de penales en el mismísimo estadio bávaro.

Con Thomas Tuchel al mando, el Bayern busca demostrar su poderío ofensivo liderado por jugadores clave como Harry Kane, mientras que el Chelsea, con una renovada plantilla, confía en el talento joven y la solidez defensiva para dar la sorpresa.