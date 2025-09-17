Bayern Munich vs Chelsea EN VIVO Champions League Fase de Liga J1

Sigue EN VIVO todas las acciones de este emocionante partido

Bayern Munich vs Chelsea EN VIVO Champions League Fase de Liga J1
Bayern Munich vs Chelsea EN VIVO Champions League Fase de Liga J1 | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
17 de Septiembre de 2025

 

 

El Allianz Arena se viste de gala para un clásico moderno de la Champions League: Bayern Munich recibe al Chelsea en un duelo que promete chispas y futbol de alto voltaje. 

Este partido evoca recuerdos de la final de 2012, donde los 'Blues' se alzaron con la orejona en una dramática tanda de penales en el mismísimo estadio bávaro. 

Con Thomas Tuchel al mando, el Bayern busca demostrar su poderío ofensivo liderado por jugadores clave como Harry Kane, mientras que el Chelsea, con una renovada plantilla, confía en el talento joven y la solidez defensiva para dar la sorpresa.

TE PUEDE INTERESAR

Luis Enrique implementa nueva táctica

Internacionales | 16/09/2025

Luis Enrique implementa nueva táctica, inspirada en el rugby, para dirigir al PSG
Aficionados en Argentina piden a Martín Anselmi

Internacionales | 16/09/2025

Pese a 'fracaso' en Cruz Azul y Porto, aficionados en Argentina piden a Martín Anselmi
¿Será que regresa? Ajax compartió un video donde recuerdan a Edson

Internacionales | 16/09/2025

¿Vuelve al Ajax? El equipo neerlandés presume a Edson Álvarez previo a su debut en Champions League
Te recomendamos
Henry Martín sufre una nueva lesión y estará fuera por tiempo indefinido
Champions League
UEFA
Bayern Múnich
Chelsea

LO ÚLTIMO

 