Dani Alves cerca de volver a las canchas, alista su regreso como futbolista profesional

Luego de pasar tres años fuera de las cancha y tras una denuncia por abuso que lo llevó a estar un año encerrado en prisión, Dani Alvés apunta a volver a ser futbolista profesional en Portugal.

Dani Alvés volverá a las canchas | IMAGO7

Hace apenas unos días el propio Dani Alvés presumió la adquisición del club portugués de tercera división, São João de Ver, equipo con el que planea salir del retiro y fungir como dueño y jugadora a la par.

Regresa tras pisar prisión

El regreso a las canchas del mitifico lateral brasileño aún no es oficial, reportes locales indican que Alvés ya se encuentra tramitando su registro ante la Federación Portuguesa de Futbol y en cuanto el papeleo esté listo, el anuncio se podrá hacer oficial para en cualquier momento tener actividad.

En principio el contrato de Dani Alves sería hasta verano del 2026, esto con la finalidad de apoyar a su club en busca de la salvación y no perder una nueva categoría, pero en caso de mantener la categoría, podría extender su vinculo por más tiempo.

Dani Alvés, dueño y jugador del São João de Ver |

Dani Alvés no pisa una cancha desde hace más de tres años, para ser exactos, su último partido oficial data del 8 de enero del 2023 cuando vistiendo la camiseta de Pumas enfrentó a Juárez en el Estadio Olímpico Universitario.

Dani Alvés busca ser DT

Cabe señalar que el plan a largo plazo de Dani Alves no es mantenerse por mucho tiempo más en las canchas, pues una vez vuelva a colgar los botines, el brasileño comenzará su preparación para obtener la licencia UEFA A y poder convertirse en entrenador certificado en Europa.