Bayern Munich pierde el invicto en la Bundesliga tras perder ante el Augsburgo

El Bayern Munich no pudo evitar la derrota en el derby de la ciudad y perdió el invicto en el campeonato alemán

Associated Press (AP)
24 de Enero de 2026

El mejor equipo de Alemania no es necesariamente el mejor de Baviera.

Bayern Munich sufrió su primera derrota esta temporada en la Bundesliga al caer el sábado 2-1 en casa ante su rival bávaro, Augsburg, después de que Michael Olise golpeó el travesaño con el último disparo del partido.

Es la primera vez que el Bayern no logra al menos un punto en la liga desde el 8 de marzo del año pasado, cuando perdió 2-1 en casa ante Bochum.

Augsburg, que estaba a solo tres puntos de la zona de descenso antes del partido, no había ganado un juego desde principios de diciembre. Y el equipo de Michael Baum tuvo que remontar en Múnich después de que el defensor del Bayern, Hiroki Ito, abriera el marcador con un cabezazo a un córner de Michael Olise a los 23 minutos.

El Bayern desperdició más buenas oportunidades y la primera mitad terminó con Robin Fellhauer golpeando el travesaño para Augsburgo.

Los visitantes presionaron con fuerza para conseguir el empate en la segunda mitad y Arthur Chaves lo logró con la parte trasera de su cabeza a un córner que el portero del Bayern, Jonas Urbig, no pudo alcanzar al 75.

Han-Noah Massengo anotó lo que resultó ser el gol de la victoria seis minutos después, cuando Dimitrios Giannoulis avanzó por la izquierda y centró al medio para encontrarlo.

Manchester City, con los titulares en la banca, vence al Wolverhampton
