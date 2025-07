Aficionados de Newell's revientan a Keylor Navas por no jugar ante Banfield: 'Mercenario'

Luego de haber generado gran expectativa durante su paso por Newell's Old Boys, el arquero costarricense Keylor Navas se convirtió en una figura mediática dentro del futbol argentino. Sin embargo, recientemente se vio envuelto en una polémica por los rumores de un posible fichaje con los Pumas UNAM, lo que generó el rechazo inmediato de la afición rojinegra.

La molestia de los hinchas leprosos: "Te equivocaste feo, Keylor"

A través de redes sociales, los aficionados de Newell's expresaron su descontento con el accionar del exportero del Real Madrid, quien, según muchos, habría faltado el respeto al club tras alimentar versiones de una salida poco clara rumbo al futbol mexicano.

"En caliente se hace muy difícil opinar, pero me parece que te equivocaste feo, Keylor Navas", escribió un aficionado leproso en X (antes Twitter).

Otro hincha fue aún más duro:

"Con Newell’s no se juega. Si no querías quedarte, al menos tené la dignidad de no ilusionar a la gente para después borrarte. Una lástima lo tuyo".

La reacción masiva dejó claro que la salida del costarricense, combinada con su aparente interés en Pumas, fue vista como una traición por parte de quienes lo respaldaron en su corta etapa con la Lepra.

¿Qué pasó con el posible traspaso de Keylor Navas a Pumas?

Aunque el rumor sobre su llegada a Pumas UNAM perdió fuerza en los últimos días, el daño en la relación con los hinchas ya estaba hecho. La incertidumbre sobre su futuro inmediato provocó un desgaste en su imagen pública, especialmente en Rosario, donde muchos esperaban verlo consolidarse en el arco de Newell’s.

