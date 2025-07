Competencia para el mexicano Stephano Carrillo: Feyenoord ficha otro atacante

El ex equipo de Santi Gimenez, Feyenoord, continúa reforzando para el año futbolístico que está por iniciar en agosto, una vez más confiando en la juventud, el equipo del pueblo unió a sus filas al português, Gonçalo Borges.

Gonçalo Borges en su presentación en Feyenoord I X:@Feyenoord

Gonçalo Borges, de 24 años, juega como extremo y llega proveniente del Porto, sin embargo, se formó en las escuelas del histórico rival, Benfica. Borges llega con 54 partidos oficiales, anotando dos goles y dando seis asistencias.

La competencia interna en la zona del ataque del Feyenoord, sin duda pondrá en aprietos al técnico Robin van Persie, quien además del portugues ya cuenta con el mexicano Stephano Carrillo, quien también llegó recientemente al club.

Presentación de Borges I X:@Feyenoord

El equipo de Van Persie tendrá su debut el próximo sábado 26 de julio, cuando enfrenten al FC Liefering de Austria, en el arranque de su pretemporada, ahí veremos si decide usar a ambos futbolistas en los extremos o deja a alguno en el banquillo.

‘A helicopter, really?! I just signed 20 minutes ago’ 😅



Gonçalo Borges shares his story: pic.twitter.com/9bAuJIJfsk

— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 20, 2025