Pochetinno hasta las lágrimas tras perder la final de la Copa Oro: ‘Merecían más’

En los últimos años, una de las selecciones que más alza en la calidad ha tenido, es sin duda Estados Unidos, quienes lograron juntar experiencia en el banquillo con juventud y talento en la cancha, sin embargo, eso no fue suficiente en esta Copa Oro.

Pochettino previo a la Final de Copa Oro I IMAGO7

En la última Copa Oro, tal como se pronosticó, mexicanos y estadounidenses se vieron las caras en la final, misma en la que el cuadro Tricolor salió victorioso, convirtiéndose en Bicampeón y dejando con las manos vacías al cuadro de las barras y las estrellas.

Tras perder la final, se pudo notar al equipo de los Estados Unidos consumido por la pena; las caras largas, lágrimas y ademanes de frustración inundaron al equipo. Ahora, gracias a un video publicado por la cuenta de la Selección, se pudo ver que uno de los más afectados fue su entrenador, Mauricio Pochettino.

Estados Unidos en Copa Oro I X:@USMNT

El video publicado en Youtube, muestra el camino del equipo a través de la Copa Oro, mostrando los viajes, entrenamientos y concentraciones. La parte dura del ‘Mini-documental’, llega al final, cuando después de perder la final se ve al técnico argentino consolar a sus jugadores mientras él cae en llanto.

“Ustedes merecían más, en este camino su trabajo, el del staff, de todos, merecían más. Creo que esta actuación y las adversidades no nos matan, nos mantiene fuertes y nunca debemos rendirnos”, dijo el estratega en el vestidor del equipo.

Sin duda alguna, esta es la prueba de lo que significa este deporte más allá de lo superficial, así como lo pasional que puede llegar a ser el dirigir una selección pese a no ser la de tu país.

Ok, maybe Pochettino does in fact care. pic.twitter.com/KjMZdCLkLH

— Tactical Manager (@ManagerTactical) July 19, 2025