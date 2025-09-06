Armenia vs Portugal EN VIVO Eliminatorias UEFA Mundial 2026 J1

Tras conquistar la Nations League en una Final épica contra España, Portugal no se conforma con la gloria reciente y quiere extender su dominio en Europa. El equipo dirigido por Roberto Martínez comienza su camino en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con una visita a Armenia, dentro del Grupo F. El reto es claro: transformar la motivación del título continental en una campaña clasificatoria sólida que evite sobresaltos.

La presencia de Cristiano Ronaldo vuelve a ser el motor emocional y competitivo de los lusos. A sus casi 40 años, el astro portugués sigue marcando la diferencia con su entrega y ambición, y es la figura que mantiene encendida la ilusión de su afición. Para Portugal, CR7 no solo representa goles, sino también liderazgo y una mentalidad ganadora que contagia a sus compañeros en los momentos clave. El objetivo está claro: sellar de manera rápida el boleto a la Copa del Mundo y mantener la inercia positiva tras el éxito en la Nations League.

Del otro lado, Armenia llega al estreno con la presión de revertir una racha negativa de cuatro partidos sin victoria. Sin embargo, la novedad es la vuelta de Lucas 'Chino' Zelarayán, futbolista armenio-argentino que regresa a la convocatoria tras varias ausencias. Su creatividad en el mediocampo puede ser determinante para que el conjunto local busque sorprender a un rival de jerarquía. Para los armenios, este partido no solo es el inicio de una nueva eliminatoria, sino también una oportunidad de demostrar crecimiento frente a una de las selecciones más fuertes del continente.

El encuentro enfrenta a dos equipos en momentos opuestos: Portugal con la confianza de los triunfos recientes y Armenia en busca de un renacer competitivo. Mientras los lusos tratarán de imponer su jerarquía desde el inicio, los locales apostarán por intensidad y apoyo de su afición.