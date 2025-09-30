Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt EN VIVO UEFA Champions League Jornada 2

Este martes, después de un par de semanas de descanso, la actividad de la UEFA Champions League vuelve con el encuentro en donde el Atlético de Madrid recibirá en el Metropolitano al Eintracht Frankfurt.

El Atlético de Madrid venció al Real Madrid en el derbi de la capital española, recuperando el paso después de una serie de malos resultados en el arranque de LaLiga, además de la derrota colchonera en el arranque de la Champions contra el Liverpool.

Por su parte, el Frankfurt quiere mantener el buen paso en la Champions, después de arrancar goleando al Galatasaray, contrastando con el rendimiento del equipo de Dino Toppmöller en la Bundesliga.

Las realidades de ambos equipos son muy diferentes, el Frankfurt es cuarto y está a seis puntos del líder invicto: Bayern Munich, por otro lado, el Atlético de Madrid es quinto en LaLiga, con siete puntos de diferencia del líder, también invicto, el FC Barcelona.

Muchas Europa League, cero Champions

El Atlético de Madrid es uno de los equipos más ganadores en la historia de la UEFA Europa League, los colchoneros tienen tres copa de Europa, por su parte, el Frankfurt tiene dos títulos de la misma competición, teniendo cinco campeonatos en conjunto.

Estos equipos nunca se han podido coronar en la Champions League, el Atlético ha llegado a tres finales, perdiéndolas todas, mientras que el Frankfurt no llega a una Final desde la temporada 1959-1960.