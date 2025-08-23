Atlético de Madrid vs Elche EN VIVO LaLiga Jornada 2

La segunda jornada de LaLiga promete emociones en el Riyadh Air Metropolitano, donde Atlético de Madrid recibe a Elche. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar su primera victoria de la temporada, lo que convierte el encuentro en un cruce cargado de tensión y ambiciones renovadas.

El conjunto colchonero inició el campeonato con una dura derrota 2-1 frente al Espanyol en Cornellà, a pesar de haberse adelantado en el marcador con un golazo de Julián Álvarez. El equipo de Diego Simeone mostró destellos de buen futbol, pero la falta de contundencia en los momentos clave le terminó costando caro. Ahora, en casa, buscarán reencontrarse con la solidez que históricamente los ha caracterizado.

Elche, por su parte, rescató un empate 1-1 ante el Betis en el Martínez Valero. Más allá del resultado, el equipo dejó buenas sensaciones en cuanto a orden defensivo y capacidad para competir contra rivales de mayor jerarquía. Para los franjiverdes, conseguir puntos en el Metropolitano sería un envión anímico enorme en el arranque del campeonato y una muestra de que pueden soñar con algo más que la permanencia.

Los antecedentes recientes también le añaden picante al partido. En enero de este mismo año, Atlético de Madrid se impuso con autoridad en Copa del Rey con un contundente 4-0. Sin embargo, Elche guarda un grato recuerdo de mayo de 2023, cuando sorprendió al Atleti con un triunfo en Liga. Ese antecedente alimenta la ilusión visitante de volver a dar un golpe inesperado, mientras que los rojiblancos buscarán confirmar su favoritismo y evitar un tropiezo que complique su inicio de temporada.

